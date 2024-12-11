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İstanbul Modern 20 yaşında...

11 Aralık 2004’te kurulan İstanbul Modern, 20. yaşını kutluyor. Oya Eczacıbaşı öncülüğünde kurulan İstanbul Modern, bugüne kadar 10 milyon ziyaretçi ve 1 milyonu aşkın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu

Giriş: 11 Aralık 2024 Çarşamba
İstanbul Modern 20 yaşında...

İstanbul Modern 20. yılını geride bıraktı. Açılışından bu yana 9 koleksiyon sergisi, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştiren müzede, 1 milyonu aşkın çocuk ve genç 1000’in üzerinde ücretsiz eğitim programına katılarak sanatla buluştu. Farklı disiplinlerden 3 bin 500 etkinliğin düzenlendiği İstanbul Modern’in sinemasında ise 4 bine yakın film gösterimi gerçekleştirildi.

Yenilikçi ve çok yönlü müze deneyimi



İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “20 yıl önce hayalini kurduğumuz, önünde kuyrukların oluştuğu ve dünyaca ünlü bir mimarın imzasını taşıyan bir sanat müzesini ülkemize kazandırmış olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Sanatçılarımızın eşsiz katkılarıyla müzemiz, 20 yıldır Türkiye’nin çok kültürlü birikimine ve evrensel değerlerine ev sahipliği yapıyor. Yenilikçi ve çok yönlü bir müze deneyimi sunarak, her yıl sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. 20 yaşındaki genç müzemizin, dinamizmi ve yenilikçiliğiyle, geleceğe katkılarını artırarak sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

20. yıl sergileri ve ziyaretçi rekoru



İstanbul Modern’in 20. yıl sergileri ziyaretçi rekorları kırdı. 2024 yılı, genç sanatçılara alan açan “Zamansız Meraklar” sergisiyle başladı. Yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Olafur Eliasson’un “Senin beklenmedik karşılaşman” adlı sergisi 20. yıla özel açıldı. Fotoğraf Galerisi, yılın başında duayen fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisine ve ardından, yılın son sergisi olarak İzzet Keribar’ın “Renklerin Yolculuğu”na ev sahipliği yaptı. Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın “Dünyalar Arasında” başlıklı özel bir yerleştirmesi sergilendi. İstanbul Modern, 2024 yılını 1 milyon ziyaretçi ile kapatarak, 20 yılın rekorunu da kırdı.



Oya Eczacıbaşı

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