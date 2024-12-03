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Bali'de doğum günü...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan doğum gününü ailece çıktıkları Bali tatilinde kutladı.

Giriş: 03 Aralık 2024 Salı
Bali'de doğum günü...

Cemiyet hayatının genç simalarından Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ile çıktığı keyifli Bali tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte çocuğunlukla doğada ve denizde zaman geçiren Neslişah Hanım, yeni yaşına da Bali'de girdi. Eşi Engin Bey eşi için küçük bir sürpriz hazırladı. Birlikte pasta üfleyen Düzyatan çifti o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Neslişah Hanım romantik karelerine 'Yeni yaş almak, yeni deneyinler kazanmak, hayata farklı bakış açılarıyla bakmak… Yeni yaşımda ki deneyimler için heyecanlıyım' notunu düştü. Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın yakın dostları da birlikte çekilmiş fotoğrafları paylaşarak Neslişah Hanımın yeni yaşını kutladı.

NEslişah Alkoçlar Düzyatan bali

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