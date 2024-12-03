Sabancı Ailesi, Hacı Sabancı'yı andı

Sabancı Ailesi, 2012 yılından bu yana 1998 yılında yaşamını yitiren Hacı Sabancı’yı anmak için Adana’da anma konseri programı düzenliyor. Bu sene de ailenin tüm üyeleri Adana’da buluşarak merhum Hacı Sabancı anısına düzenlenen etkinliğe katıldı. Anma programı için tüm Sabancı Ailesi fertleri Adana'ya gitti. Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı ise, ailesinden önce sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Adana'daydı. Hacı Sabancı Anma Konseri'nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Antakya Medeniyet Korosu en sevilen şarkıları seslendirdi. İş dünyasındaki başarıları ile tanınan Hacı Sabancı, 26 Haziran 1998 yılında hayata gözlerini yumdu.