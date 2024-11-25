Sabancı'dan sevgilisine romantik kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hakan Sabancı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel'in yeni yaşını Mısır seyahatlerinde kutladı. Genç iş insanı, 31 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel ile romantik fotoğraf karelerini paylaştı. Sabancı ilk olarak Erçel'in piramitin önünde çektiği fotoğrafı "İyi ki doğdun" notuyla yayımladı. Çift, daha sonra baş başa romantik bir akşam yemeği yedi ve Hakan Sabancı o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Birlikte sık sık seyahat eden çiftin doğum günü pozları takipçilerinden tam not aldı. İlk kez geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti. İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.