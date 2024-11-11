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Gala Modern için geri sayım başladı

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Gala Modern için geri sayım başladı

İş ve sanat dünyasını bir araya getiren Gala Modern gecesi, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak düzenleniyor. Gala Modern gecesinde, müzenin sergi ve eğitim programlarına destek sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde Destek Yarışı gerçekleştirilecek. Gala Modern Destek Yarışı’na özel yaptıkları çalışmalarıyla katılacak sanatçılar arasında Burçak Bingöl, Taner Ceylan, İnci Furni, Candeğer Furtun, Leylâ Gediz, Mona Hatoum, İzzet Keribar, Ardan Özmenoğlu, Bettina Pousttchi ve Chiharu Shiota yer alıyor.

695 bin çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi

Gala Modern gecelerinden sağlanan kaynakla müzenin sergi ve eğitim programlarına destek sağlandığının altınızı çizen İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müze çatısı altında 695 bin çocuk ve gencin ücretsiz sanat eğitiminden yararlandığını belirtti. Gala Modern gecesini düzenleyen İstanbul Modern Kültür Elçileri; Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Banu Çarmıklı, Oya Eczacıbaşı, Şeli Elvaşvili, Melkan Gürsel, Cem Hakko, Banu İpeker, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Okşan Atilla Sanön, Rana Erkan Tabanca ve Suzan Sabancı’dan oluşuyor.

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