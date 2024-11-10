İlelebet sevgi, saygı ve özlemle...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutanı olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Önderi Atamız'ı ölümünün 86. yılında özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz...