Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da!

2011 yılında “Siyah Kuğu” (Black Swan) filmiyle ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazanan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi. İstanbul turuna çıkan Nataile Portman, Kız Kulesi'ne gitti. Natalie Portman, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. 43 yaşındaki oyuncunun İstanbul'u ziyaret ettiği anlar sosyal medya paylaşıldı. Hayranlarının fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla Portman'ın İstanbul'da olduğu fark edildi. Ünlü oyuncunun İstanbul'a gelme nedeni ise henüz belli değil.