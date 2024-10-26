Sabancı'ya doğum günü kutlaması!

Dilek Sabancı, yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla bir araya geldiği şık akşam yemeğinde kutladı. Yeni yaşında Sabancı'yı yakın dostu ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, Türkan Sabancı, Dr. Peker Sandallı'nın Eventi Venti şirketinin sahibi olan kızı Ece Sandallı ve genç iş insanı Melisa Tapan'da yalnız bırakmadı. Hakkasan İstanbul'da şık bir yemek yiyen Sabancı ve dostları daha sonra birlikte pasta kestiler. Modacı Atıl Kuutoğlu ise özel geceden anları sosyal medya hesabından paylaştı.