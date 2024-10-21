Çeşme'de nişanlandılar...

Mimar Moris Kohen ile meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu, ağustos ayında evlenmeye karar vermişlerdi. Mutluluklarına herkesin imrendiği aşıklar, evlilik yolunda ilk adımı Çeşme'de attı. Cuma günü başlayan ve pazara kadar devam eden nişan kutlamasına, çiftin yakın arkadaşları katıldı. Ralf-Sanem Tezman, Ceylan Çapa, Umut-Fulya Özkanca, Engin- Neslişah Düzyatan Volkan-Sanem Büyükhanlı çiftin mutluluğuna şahitlik eden isimlerdendi. Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun sahne aldığı gecede, çiftin temsili nikahını sanatçı mimar Rıfat Baltaoğlu kıydı.