Zeytin hasadı yaptılar

Türkiye’yi karış karış gezerek sokakların ve çevrenin temiz tutulması, atıkların doğru yönetimi, çevre bilincinin artırılması için çalışmalarını sürdüren ATMA Derneği, projeyi anlatmak üzere geçtiğimiz hafta Balıkesir Belediye’sindeydi. ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy ve yönetim üyeleriyle birlikte Balıkesir’de farkındalık yaratan ekip ardından zeytin hasadına katıldılar. Bölgenin önde gelen firmalarından Köklü Zeytincilik’i ziyaret eden dernek üyeleri zeytin hasadından, zeytinyağı üretimine kadar her aşamayı deneyimlediler. Pervin Ersoy, Balıkesir’de çevre farkındalığının yanı sıra bölgedeki doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalığa da vurgu yaptıklarını belirtti. Ersoy: “Böyle etkinlikler toplumun çevre duyarlılığını geliştirmek açısından büyük önem taşımakta. ATMA Derneği olarak çıktığımız bu yolda amacımız doğaya karşı daha duyarlı ve farkındalıklı toplum haline dönüşebilmek.” dedi.