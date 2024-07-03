EURO 2024'te Türkiye, son 16 maçında Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kaldı. Almanya'nın Leipzig şehrinin Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanan maçta golleri; Merih Demiral attı. Türkiye'nin çeyrek finale kalması, tüm ülkeyi büyük bir sevince boğdu. Maçı arkadaşlarıyla izleyen ve stadyumdan bu heyecana ortak olan cemiyet hayatının ünlü isimleri fotoğraflarını 'Maç heyecanı' notuyla sosyal medyada paylaştılar. Sanem Tezman ve Mete Vardar gibi isimler dostlarıyla maçın skorunu takip ederken Levent Kızıl stadyumda Milli Takıma destek oldu. Derin Mermeci ise formasını giyinerek takıma ekran başında destek oldu.