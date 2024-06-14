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Güral'a Fahri Doktora...

NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral'a Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak tarafından Fahri Doktora ünvanı ve diploması verildi.

Giriş: 14 Haziran 2024 Cuma
Güral'a Fahri Doktora...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 12 Haziran çarşamba günü 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi. Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinliğe Kütahya Vali Vekili Aydın Veli, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İş İnsanı Nafi Güral da katıldı. Mezuniyet töreninde iş insanı Nafi Güral’a üniversite rektörü Kızıltoprak tarafından Fahri Doktora ünvanı ve ardından Fahri Doktora diploması takdim edildi. Kep atma sırasında belediye başkanı Eyüp Kahveci, Nafi Güral ve Süleyman Kızıltoprak gibi isimlerin de öğrencilerle beraber olması heyecanı daha da yükseltti. Gerçekleşen törene Nafi Güral, Gülsüm Güral, Sema Güral Sürmeli, Erkan Güral, Hediye Güral Gür, Gülden Güral'da katıldı. Babalarına destek veren Gürallar, Nafi Güral'ı tebrik ettiler.

Nafi Güral Dumlupınar Üniversitesi Süleyman Kızıltoprak

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