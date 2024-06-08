ÇABA'dan 20. yıl daveti...

İnsana ve doğaya saygı duyan yapısıyla; yenilikçi, modern, çevreye duyarlı, kentsel dokuyu koruyan projeler üretmek amacıyla hayata geçirilen ENVOY GY, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmaya devam ediyor. ENVOY GY İcra Kurulu Başkanı Ersin Başyazıcıoğlu, İpek Başyazıcıoğlu ve ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Zehebi evsahipliğinde, Kadim Rıfat Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen ÇABA 20. yıl davetine ÇABA gönüllüleri ve dostları katıldı. Şenay Abacı Turgut, Ahmet Güneştekin, Simay Kamer, Atasay Kamer, Chiara Derocchi Kamer gibi iş ve cemiyet dünyasından birçok isim de gecede yer aldı. Buluşmada, DG Art Gallery & Projects’in destekleriyle Ahmet Güneştekin'in eserleri özel bir kurguyla sergilendi. Ayrıca video mapping gösterisiyle konuklar, unutulmaz bir gece yaşadı.