Sokak hayvanları için bir aradalar...

Bir hayvansever olarak hayvanlara her zaman sahip çıkan Derin Mermerci sokak hayvanlarına yardım etmek için kolları sıvadı. Hayvan dostu olan Mermerci, kimsesiz sokak hayvanları için SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Emrah Altıntop ve Bahtiyar Memili ile bir araya geldi. 'Sokak Hayvanları Sahipsiz Değildir' sloganıyla yola çıkan Derin Mermerci oyuncularla kamera karşısına geçerek tüm hayvanseverleri 2 Haziran'da Yenikapı'ya davet etti. Sık sık hayvanlar için bağışta bulunan Derin Hanımın paylaşımı herkese örnek oldu.