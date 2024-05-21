Baltaoğlu’ndan üç kulübe 'Ata' eseri

Mimar ve sanatçı Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç nadide eserini Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağışladı. Kulüplerdeki özel etkinliklerle eserlerinin açılışını yapan Baltaoğlu, Atatürk’e olan hayranlığını, daha önce denenmemiş bir görsel deneyim ile birleştirerek eserlerini oluşturmuş. Sanatçı Rıfat Baltaoğlu, Atatürk’ün olağanüstü devrimci ruhu, ileri görüşlülüğü, çok yönlülüğü ve tüm dünyanının kabul ettiği büyük bir lider olması gibi özellikleri Cumhuriyet Altın’ının üzerine renk kullanılarak resmediliyor.