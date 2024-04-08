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Sabancı, Sakura Festivali'nde...

Sabancı Vakfı Mütevveli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Sakura Festivali'ne katıldı.

Giriş: 08 Nisan 2024 Pazartesi
Sabancı, Sakura Festivali'nde...

Güler Sabancı’nın özel konuklarını ağırladığı festival kapsamında gerçekleşen Koku Atölyesi yoğun ilgi görürken MG International’ın, festivale özel hazırladığı Sakura kokusu ile Atatürk’ün kullandığı son kokudan hazırlanan 100. yıl kokusu beğeni topladı. Binin üzerinde Sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük Sakura popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde, “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında, bu yıl ilk kez "Sakura Festivali" etkinliği gerçekleşti. Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süslendiği festival, “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılarını sürdürme konusunda destek sağlayacak kaynak yaratmayı amaçladı. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ile Güler Sabancı’ın iş ve akademik dünyadan dostları ve çok sayıda seçkin konuk katıldı. Festivale katılan konuklar arasında Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Mitsubishi Genel Müdürü Yasunori Sakamoto, Toyota Ceo’su Ali Haydar Bozkurt, Bolez Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Athisiko Chikuhama, Itochu Genel Müdürü Takashi Kisimoto, Bridgestone Japonya Temsilci Yonetici Tomio Fukuzimi, Marubeni Genel Müdürü Shigeru Yamaguchi de yer aldı.

PARFÜMÖRLER FESTİVALE ÖZEL SAKURA KOKUSU HAZIRLADI

MG International Parfümörleri tarafından Sakura Festivali’ne özel Sakura Kokusu hazırlanırken festival kapsamında MG International, Güler Sabancı ile iş ve akademik dünyadan yakın dostlarına özel Koku Workshop’u düzenledi. Festivale MG International’dan AR-GE Başkanı Ahmet Baydar, Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak ve Jr. Parfümör Edip Göktuğ Kumral ve kreasyon ekibi katıldı. Kokunu Keşfet Atölyesi’nde Güler Sabancı ve yakın dostlarını ağırlayan MG International ekibi, misafirlerle tek tek ilgilenerek koku deneyimi yaşattı.

güler sabancı Sabancı Üniversitesi Sabancı Vakfı

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