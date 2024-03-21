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Yalçın’dan “Yaşayan Mekânlar”

Gate 27 ve ORTA ANADOLU iş birliğinde hazırlanan ORTA Bluesky programının ilk konuğu sanatçı Damla Yalçın oldu.

Giriş: 21 Mart 2024 Perşembe
Yalçın’dan “Yaşayan Mekânlar”

Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27, Türkiye'nin önde gelen denim kumaş üreticisi ORTA’nın sponsorluğunda ağırladığı sanatçı Damla Yalçın’ın “Yaşayan Mekânlar” projesine ev sahipliği yaptı. Sanatçının, Bakteri ve Mayanın Simbiyotik Kolonisi anlamına gelen, Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast ifadesinin baş harflerinden oluşan ve kombu çayı fermente etmek için kullanılan SCOBY isimli biyomalzeme ve denim kumaşı kullanarak ürettiği disiplinler arası çalışması, Gate 27 x ORTA Bluesky programı kapsamında özel bir buluşmayla paylaşıldı. Bu etkinlik, Gate 27 Direktörü Burak Mert Çiloğlugil ev sahipliğinde, Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan, ORTA Anadolu Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sebla Önder’in katılımı ve sanatçı Damla Yalçın eşliğinde bir sohbet ve açık atölye deneyimi olarak gerçekleştirildi. Sanatçı, bu yıl Sabancı Üniversitesi’nin Gate 27’ye sunduğu destek sayesinde Nur Mustafaoğlu yönetimindeki biyoloji laboratuvarında araştırma ve deneyler gerçekleştirdi. Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan, iş birliğine ilişkin görüşlerini; “2019 yılında, sürdürülebilirlik temelleri üzerine inşa edilmiş disiplinler arası bir konuk sanatçı programı olarak Gate 27’yi şekillendirdim. Gate 27, sanatçı ve akademisyenlerden girişimcilere kadar, sürdürülebilirlik alanlarında çalışan çeşitli konukların projelerini hayata geçirmelerine destek olma amacıyla kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor. 2024 yılında sanat, bilim ve endüstri arasındaki kesişim noktalarına ışık tutacak işlere yöneliyoruz. Damla Yalçın’ın Sabancı Üniversitesi’nde geçirdiği beş günlük sürecin bu misyonumuzu gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu iş birliğinin, disiplinler arası yaklaşımlar, deneysel çalışmalar ve süreç odaklılık gibi temalar üzerinde düşünmeyi teşvik ederek yenilikçi ve etkili çözümlerin yaratıcı potansiyellerinin kapasitesini artıracağına olan inancım tam” sözleriyle paylaştı.

Onur AYDIN

Yaşayan Mekânlar Damla Yalçın Gate 27

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