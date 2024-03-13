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Koç, kamera karşısına geçti

Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası için kamera karşısına geçen Nevbahar Koç, ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularını yanıtladı.

Giriş: 13 Mart 2024 Çarşamba
Koç, kamera karşısına geçti

İş insanı Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ isimli bir video programa imza attı. Soruları oyuncu Nejat İşler'in sorduğu programın ilk konuğu ise Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç oldu. “Bir Fincan Kahve 40 Soru”nun ilk konuğu Nevbahar Koç, yalısını program için açtı. Hem sorulara cevap veren hem yalısını gezdiren Nevbahar Koç, markadan Türk kahvesi yapıp içmeyi de ihmal etmedi. İşler'in 'Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi duruyorsun' sözlerine 'Günde iki üç tane Türk kahvesi içiyorum ve her gittiğim yere de götürüyorum.' cevabını veren Koç, 'Hangi ünlüyle kahve içmek isterdin?' sorusuna ise 'Atatürk' cevabını verdi. Özel videoyu sosyal medya hesabından paylaşan merhum iş insanı Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç, “Harika eltim Nevbahar ile müthiş bir gün geçirdik. ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var’ atasözünden esinlenerek oluşturulmuş ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ sohbetlerinin ilki. Teşekkürler” notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Caroline Koç Nevbahar Koç Nejat İşler

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