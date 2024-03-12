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Bebek göründü...

Bebek bekleyen cemiyet hayatının genç simalarından Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, sosyal medya hesabından hamilelik pozu paylaştı.

Giriş: 12 Mart 2024 Salı
Bebek göründü...

Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çetindoğan ve Başkan Vekili eşi Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan ve Arkem Kimya'nın sahibi Levend-Serap Kokuludağ çiftinin oğulları Gökhan Kokuludağ bebek bekliyor. 5 aylık hamile olan Pırıl Hanım, sosyal medya hesabından poz vermeye başladı. Hamileliğini ilk olarak eşiyle verdiği pozla duyuran Kokuludağ, önceki gün yaptığı paylaşımıyla da dikkat çekti. Karnı iyice belirginleşen Pırıl Çetindoğan Kokuludağ bebeğinin cinsiyeti hakkında bilgi vermedi. 2021’de evlenen Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ çifti Kokuludağ ailesine ait Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti.

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ hamilelik

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