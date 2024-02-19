Antebi'nin Etiler gecesi...

Jet Set

Nicola Peltz eleştirilere isyan etti

ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı ve aynı zamanda Victoria-David Beckham'ın gelini olan Nicola Peltz, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından genç ve sağlıklı olduğu halde çalışmamakla suçlandı. Peltz, kendisini eleştirenlere isyan etti.