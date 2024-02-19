Antebi'nin Etiler gecesi...

İş insanı İzzet Antebi, Etiler'deki bir mekânın çıkışında yanında kadın arkadaş grubuyla objektiflere yansıdı. Antebi, gazetecileri fark edince mekânın içine girerek saklanmaya çalıştı. Daha sonra dışarı geri çıkan İzzet Antebi, yanındaki kadın arkadaşlarının sorulması üzerine sessiz kalmayı tercih edip telaş içinde tek başına otomobiline doğru yürüdü. Arkadaşlarını mekânın önünde bırakan İzzet Antebi, gazetecilerin "Hanımefendileri almadınız" ifadelerini kullanması üzerine "Olabilir, almadım" dedi. Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken önünden geçen başka bir otomobille çarpışma tehlikesi atlatan İzzet Antebi, oradan ayrıldıktan bir süre sonra mekâna geri dönüp arkadaşlarını alarak farklı bir mekâna geçiş yaptı.
Nazif Şahin KARPUZ