Eczacıbaşı ailesinin acı günü...

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın babası ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın kayınpederi eski bakanlardan Prof. Dr. Turhan Esener yaşamını yitirdi. 99 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Esener bugün toprağa verilecek. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Esener, Cenova Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nın dışında Fransa ve Strasbourg’daki üniversitelerde de ders veren Prof. Dr. Esener, iki dönem Çalışma Bakanlığı görevini de üstlendi. Ankara, Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde medeni hukuk ve iş hukuku dersleri verdi.