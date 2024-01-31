Dostça ayrıldılar...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile 2017 yılında hayatını birleştiren Ronit Gülcan ortak bir kararla sessiz sedasız ayrıldı. Bugün görülen dava ile evliliklerini noktalayan iş insanı Cem Hakko ve Ronit Gülcan dostça ayrıldıklarını belirterek avukatları aracılığıyla; "Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür" açıklamasını yaptılar. Cem Hakko 11 yıllık hayat arkadaşı Ronit Gülcan ile 2017 yılının Mayıs ayında evde kendi aralarında, sadece kardeşlerinin eşlik ve şahitlik ettikleri küçük bir törenle evlenmişti.