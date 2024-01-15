Dostları hastaneye koştu...

Tatil için gittiği Kosta Rika’da kask takmadan araca binen Elif Dürüst ATV’nin devrilmesi sonucu ciddi şekilde yaralanıp, hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Yasemin Germiyanlıgil'in de yanında olduğu öğrenilen Dürüst'ün; kaval kemiğinin kırıldığı, kafatasında kırıklar olduğu ve beyindeki kılcal damarlarda kanama olduğu tespit edildi. Hayati riski bulunmayan Elif Dürüst'ün, geçtiğimiz günlerde uzun uçuş riski nedeniyle Türkiye'ye gelmesine izin verilmemişti. Elif Dürüst, cumartesi günü yola çıkarak İstanbul'a getirildi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Elif Dürüst İstanbul'a gelir gelmez tedavisine Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde devam ediyor. Dürüst'ü Önder Öztarhan, Zeynep Üstünel, Esra Dinçkök, Nil Bentürk Uyguner gibi isimler hastanede ziyaret etti.

Onur AYDIN