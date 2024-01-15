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Dürüst İstanbul'a getirildi!

Kosta Rika'da geçirdiği ATV kazası sonucu ağır yaralanan Elif Dürüst İstanbul'a getirilerek tedaviye alındı.

Giriş: 15 Ocak 2024 Pazartesi
Dürüst İstanbul'a getirildi!

Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'ya giden Elif Dürüst Kosta Rika'da geçirdiği ATV kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tatili sırasında ATV ile gezmek isteyen Elif Hanım, aracın devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye götürülen Dürüst'ün kafatasında ve bacağında kırıklar tespit edilmişti. Hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen 'uzun uçuş riski' nedeniyle Türkiye'ye uçuşuna izin verilmeyen Dürüst, Kosta Rika'da yapılan müdahalenin ardından önceki gün İstanbul'a getirildi. Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elif Hanımın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Onur AYDIN

Kosta Rika ATV kazası Elif Dürüst

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