Uludağ'da doğum günü...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve eşi Engin Altan Düzyatan çifti oğulları Emir'in doğum gününü Uludağ'da ailece kutladılar. Uludağ'da ailece bir araya gelen Düzyatanlar ve Alkoçlar keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 8 yaşına giren Emir anne ve babasıyla birlikte mumlarını üfleyip dilek tuttu. Neslişah Alkoçlar Düzyatan paylaşımına; 'Bugün çok duygusalım, 8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık... Beraber büüdüğüm... Kalbin gibi bir ömrün olsun seni her şeyden çok seviyoruz' notunu düşerek yayınladı.