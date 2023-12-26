Ünlü hanımların 2024 dilekleri...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, 2024'ü karşılamaya hazırlanıyor...Herkesin içinde farklı bir heyecan var... Bizde ünlü isimlere 2024'ten beklentilerini sorduk...

Yasemin Özilhan:'2024'ün öncelikle ülkemize barış getirmesini diliyorum. Sağlıklı bir yılın yanı sıra, kötülüklerin geride kaldığı barış dolu bir yıl olmasını diliyorum'

Gülşah Alkoçlar: 'Çok daha iyi bir yıl olacağına inanıyorum. Barış dolu bir yıl olsun. Ben şimdi Uludağ'a gidiyorum. Yeni yılı orada karşılayacağım. İnşallah yükseklerde güzel enerjilerle tertemiz bir yıla gireceğim'

Fulya Özkanca: 'Yeni yıldan sağlık, mutluluk, güzellik, en önemlisi barışçıl bir dünya istiyorum. Herkesin mutluluk içinde yaşayacağı bir yıl diliyorum'

Berrin Zorlu: 'Epey zor bir sene geçti hepimiz için. Astrologlar buna hak edişler senesi diyor. Herkes hak ettiğini alıyor ve 2024'te aynen devam edeceği söyleniyor. Hakkımızda hayrolsun, imtihanımız kolaylıkla olsun. Sağlıklı ve keyifli olalım. Farkındalığımızın yüksek olacağı bir yıl diliyorum'

Maya Bitargil: 'Barış dolu, sevgi dolu, herkesin birbirine sımsıkı sarıldığı çok güzel bir yıl diliyorum'

Ahu Orakçıoğlu: '2024'ten dileğimiz 2023'ün asla tekrarı olmaması. 2023'te yaşadığımız pek çok sıkıntıyı hala arkamızda bırakamadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük deprem felaketini yaşadık. Enflasyon ve hayat pahalılığı da üstüne eklendi. Ama bir yandan da Anadolu insanı olarak çok dayanıklıyız. Önümüze umutla bakmayı sürdürüyoruz. 2023'te yaşadığımız tüm felaketleri unutturacak bir yıl diliyorum herkese.