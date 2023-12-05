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Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.

Giriş: 05 Aralık 2023 Salı
Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi

Ailesi ile birlikte Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı. Nicola Anne Peltz ile samimi bir poz veren Begüm Şen, fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz, ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz yıl nisan ayında Miami'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra eşiyle birlikte kayınpederi Nelson Peltz'in, Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Beckham aynı zamanda ünlü oyuncunun soyadı 'Peltz'i kullanmaya başlamıştı.

David ve Victoria Beckham Begüm Şen Brooklyn Peltz Beckham Nicola Anne Peltz

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