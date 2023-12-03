Sabancı: 'Her şey yolunda'

Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçtiğimiz Temmuz ayında tekne kazası geçiren Ali Sabancı aylar sonra Bebek'te görüntülendi. Bir cafede oturup arkadaşları ile tavla oynayan Sabancı çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı .Sağlık durumu ile ilgili; "Çok iyiyim çocuklar her şey yolunda eşim de çok şükür iyi" dedi. Ali Sabancı kaza sonrası eşi Vuslat Doğan Sabancı ile aralarının açıldığı ve boşanma aşamasında oldukları sorularını ise gülerek sessiz kaldı. Sabancı daha sonra iskeleden özel teknesine binerek Bebek'ten ayrıldı. Ünlü iş insanının el bileği ve boğaz kısmındaki yara izleri dikkat çekti.

Onur AYDIN