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İpek Kıraç evlatlıktan reddedildi!

İş insanı İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç ile evlatlık edindikleri kızları İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

Giriş: 01 Kasım 2023 Çarşamba
İpek Kıraç evlatlıktan reddedildi!

İş insanı İnan Kıraç ve kızı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç arasında gerilim yükseldi. İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı, tüm mal varlığına el koymak istediği gerekçesiyle evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Kıraç tüm mal varlığını, eğitime muhtaç çocuklar için kuracağı vakfa bağışlayacağını duyurdu. İnan Kıraç tarafından yargıya taşınan konu hakkında edinilen bilgiye göre Suna-İnan Kıraç tarafından evlat edinilen İpek Kıraç özellikle annesinin ölümünden sonra ailenin mal varlıkları üzerinde tümüyle hak iddia etmeye başladı. Bunun üzerine İnan Kıraç, İpek Kıraç hakkında hukuka aykırı tanzim olunan atanmış mirasçılık belgesinin iptalini istedi. Aile mahkemesinde de Suna ve İnan Kıraç ile Yapı Kredi Bankası'ndaki müşterek ortak hesapların İnan Kıraç tarafından hukuka aykırı kullanıldığı iddiasıyla İpek Kıraç tarafından dava açılması üzerine, İpek Kıraç'a karşı evlatlıktan ret, Kıraç soyadının kullanılmasının engellenmesi davaları açtı. İpek Kıraç'ın babasının tüm mal varlığına tedbir ve haciz konulması talebini içeren davada İpek Kıraç'ın istemleri mahkeme tarafından reddedildi.

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