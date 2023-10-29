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Cumhuriyet coşkusu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü, önceki gün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 100. yıl heyecanına ortak oldu.

Giriş: 29 Ekim 2023 Pazar
Cumhuriyet coşkusu...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çoşkuyla kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde Atamızı sevgi, saygı ve özlemle anan cumhuriyet sevdalıları önceki gün aileleri ve sevdikleriyle bayram yaşıyor. Sosyetenin ünlü ismimlerinden Ayşe Boyner, Aslıhan Koruyan Sabancı, Meral Kosif ve Zeynep Üstünel ise ellerinde Türk bayrağıyla verdikleri pozla Cumhuriyet'in 100'üncü yılında herkesi Türkiye'nin dört bir yanında yapılan kutlamalara davet etti.


Türkiye Cumhuriyeti 100. yıl mustafakemalatatürk

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