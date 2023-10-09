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'Meme Kanseri Farkındalık Tenis Turnuvası'

'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’nın ikincisi düzenlendi.

Giriş: 09 Ekim 2023 Pazartesi
'Meme Kanseri Farkındalık Tenis Turnuvası'

'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’nın ikincisi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, genel müdür yardımcıları ve banka çalışanlarının katılımı ile düzenlendi. QNB Finansbank çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla Optimum Tenis Akademisinde bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’ sona erdi. Meme kanseri sebebiyle başta finansçı Elif Yavaş olmak üzere tüm hayatını kaybedenleri anmak, hastalığı geçirip atlatan ya da hastalıkla mücadele eden finansçılara ve yakınlarına destek olmak amacıyla düzenlenen turnuvada, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Turnuvanın açılış maçını QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaptı. Eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin, Türkiye Tenis Şampiyonları Yavuz Erkangil ve Erhan Oral ve Milli Tenisçi Başak Eraydın ve genç milli tenisçi ve Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas’ın kızı Leyla Elmas turnuvada oynayan isimler arasında yer aldı. Pazar günü Optimum Tenis Akademisi’nde gerçekleşen turnuvaya, 16 finansçı oynayarak, yüzlerce finansçı ise izleyici olarak katıldı. Meme kanseri sebebiyle hayatını kaybeden banka çalışanı Elif Yavaş’ın hastalıkla mücadelesi sırasındaki önerisinden yola çıkılarak hayata geçirilen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Meme Kanseri Farkındalık Tenis Turnuvası QNB Finansbank

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