Arzu Alara'ya 40 uçurması

15 Ağustos'da özel bir hastanede kızlarını kucaklarına alan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti kızları Arzu Alara'nın 40 günlük olması sebebiyle yalıda davet verdi. Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte bebek için hazırlık yaptı. Arzu Alara için 40 mevlidi okutuldu. Yalıda düzenlenen mevlide Sabancı ailesinin yakın dostları katıldı. Nazlı Sabancı, fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. 2021'de nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmuştu.