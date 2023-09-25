Kamerler'in mutlu günü!

Genç iş insanı Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, nişanlısı Chiara de Rocchi ile önceki akşam dünyaevine girdi. Mayıs ayında aile arasında gerçekleştirilen tören ile nişanlanan çift düğün için hazırlıklarını tamamladı. Boğaz'da mutlu son yaşayan çiftin düğün törenine ailelerinin yanısıra iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü sima katıldı. Davetlileri beyazlar içindeki balerinlerin karşıladığı düğünde, Fransa’dan gelen Shine Live Band Paris grubu, gece boyunca zengin bir repertuvarla unutulmayacak bir performansa imza attı. Davetliler, yılın en şık düğününde Ebru Gündeş’in şarkılarıyla coştu. Her bir detayın özenle düşünüldüğü zarif düğünde davetliler dünyaca ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini danışmanlığında hazırlanan geleneksel ve modern tatların sentezlendiği ziyafetin de tadını çıkardı.Kamer ve Rocchi çifti nikahın ardından dostlarıyla doyasıya eğlendi. Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, kız arkadaşı Chiara de Rocchi'ye helikopterde evlenme teklif etmişti.