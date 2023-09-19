Mingü'ye hüzünlü veda

Başarılı iç mimar Hasan Mingü, 75 yaşında hayata veda etti. Kısa bir süre önce zatürreye yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen Mingü, hastalığı atlamayarak vefat etti. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Mingü için bir araya geldi. Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde, kılınan cenaze namazına iş insanı Cem Hakko ve Rıfat Elhadef'de katıldı. Hasan Mingü'nün naaşı kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi. Mingü, Harbiye Orduevi'ni çizen mimar kadrosunda yer almıştı.

Onur AYDIN