Sabancı, taburcu oldu

Yunanistan'da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Sabancı Ailesi'nin evlerinde dinlerek zaman geçirecekleri bildirildi. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde Leros Adası'nda deniz kazası geçirerek ağır yaralanmışlardı.