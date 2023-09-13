Zaman ve Mekan sergisi...

Farklı projelerle adından söz ettiren Gama Gallery, ‘Zaman ve Mekan’ sergisini Pera Palace Hotel’de açtı. Kendi dalında birbirinden başarılı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan “Zaman ve Mekan” sergisinde sanatçı Ayşegül Dinçkök serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen’le yaptığı sualtı çalışmalarıyla, Ceylan Atuk mekanların tarihleriyle üzerinde yaptığı araştırmalarıyla, Can Sarıçoban Paris Moda Haftası’ndaki görüntüleriyle ve Koray Erkaya Kanada’da yürüttüğü ödüllü eserleriyle çok farklı teknik ve uygulamalarla tek bir temada buluşuyor. Sanat tutkunlarının ziyaret ettiği sergiye Demet Sabancı Çetindoğan, Metin Fadıllıoğlu, Selin Tara gibi birçok tanınmış sima katılarak eserleri inceledi.

Onur AYDIN