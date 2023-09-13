Güncel

Zaman ve Mekan sergisi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları ‘Zaman ve Mekan’ sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 13 Eylül 2023 Çarşamba
Zaman ve Mekan sergisi...

Farklı projelerle adından söz ettiren Gama Gallery, ‘Zaman ve Mekan’ sergisini Pera Palace Hotel’de açtı. Kendi dalında birbirinden başarılı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan “Zaman ve Mekan” sergisinde sanatçı Ayşegül Dinçkök serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen’le yaptığı sualtı çalışmalarıyla, Ceylan Atuk mekanların tarihleriyle üzerinde yaptığı araştırmalarıyla, Can Sarıçoban Paris Moda Haftası’ndaki görüntüleriyle ve Koray Erkaya Kanada’da yürüttüğü ödüllü eserleriyle çok farklı teknik ve uygulamalarla tek bir temada buluşuyor. Sanat tutkunlarının ziyaret ettiği sergiye Demet Sabancı Çetindoğan, Metin Fadıllıoğlu, Selin Tara gibi birçok tanınmış sima katılarak eserleri inceledi.

Onur AYDIN

Zaman ve Mekan Ayşegül Dinçkök sergi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Erbil'den 'Seçmeler' sergisi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sanatçı Devrim Erbil'in kişisel sergisini ziyaret etti.

Jet Set MTV Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Güncel "Gezintiye çıktım"

İşlerinden fırsat buldukça yurtdışına kaçamaklar yapan Seben Koçibey, sosyal medya hesabından 'gezintiye çıktım' notuyla tatilini paylaştı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Özilhan'dan özel davet

Tarzı ve yaşam stiliyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, işbirliği yaptığı davetten çok özel kareler paylaştı.

Güncel 18. Contemporary Istanbul başlıyor...

İstanbullu sanatseverlerle kapılarını açmaya hazırlanan 18. Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda başlıyor.

Güncel Koç'un yeni yaşını kutladılar

Merhum iş insanı Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç yeni yaşını ailesi ve dostlarının paylaşımlarıyla kutladı.

Magazin Hattı Sergiyi gezdi...

İpek Köse sanatçı Sevim Kaya'nın sergisini ziyaret etti.
Güncel Zaman ve Mekan sergisi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları ‘Zaman ve Mekan’ sergisinde bir araya geldi.
Güncel Sabancı, taburcu oldu

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Güncel "36 yıl önce"

Bettina Machler, 36 yıl önce kızı Pia Hakko Yeşil ile verdiği pozu bu kez torunuyla vererek sosyal medyada paylaştı.
Güncel Anlamlı gece...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, takımlarının sponsorlarıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.