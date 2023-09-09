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Oğluyla çiftlikte...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ oğlu Cem ile birlikte at çiftliğinde vakit geçirdi.

Giriş: 09 Eylül 2023 Cumartesi
Oğluyla çiftlikte...

Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin hayvansever kızları Aslışah Alkoçlar Demirağ, rotasını çiftliğe çevirdi. Yaşam koçluğu yapan beslenme ve spor konusunda danışanlarına yardımcı olan iki çocuk annesi Demirağ, formda olmak için yeni spor dalları tercih ediyor. Hayvan sevgisiylede tanınan ve eşi Kaan Demirağ gibi profesyonel biniciliğe merak salan Aslışah Hanım, belli günlerde oğlu Cem ile birlikte çiftliğe gitmeyi de ihmal etmiyor. Olunun atlarla geçirdii eğlenceli anları paylaşan Aslışah Hanım takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Aslışah Alkoçlar Demirağ cemdemirağ

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