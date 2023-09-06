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Birkiye’ye, İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Mehmet Birkiye'ye 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü'nü düzenlenen özel gecede verdi.

Giriş: 06 Eylül 2023 Çarşamba
Birkiye’ye, İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü

İKSV tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim–25 Kasım tarihleri arasında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde yer alan topluluklar ve destekçilerin katılımıyla, The Marmara Taksim’de özel bir buluşma gerçekleştirildi. Festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan destekçilere teşekkür plaketlerinin takdim edildiği gecede, 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü Mehmet Birkiye’ye sunuldu. Ödül gecesinde, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival sponsorları adına Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ile 27. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Işıl Kasapoğlu birer konuşma yaptı. Toplantıda konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Festivalde bir yandan ülkemizdeki yeni üretimleri desteklerken bir yandan da dünya sahnelerindeki yeni yaklaşımlara programımızda yer veriyor, sahne sanatlarının geleceğini yönlendiren isimleri izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İKSV olarak sanat üretimini desteklemeyi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasına alıyoruz. Bu amaçla 2022’de kaynak geliştirme çalışmaları yürütmüş ve İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’nu oluşturmuştuk. Bu yıl, bu fon aracılığıyla tüm festivallerimizde genç sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmamız mümkün oldu. 27. İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan beş farklı oyunu da bu fonla destekleyebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Küratörümüz Işıl Kasapoğlu’na, festival ekibiyle birlikte bu programı kurguladığı ve İstanbul Tiyatro Festivali’ni geleceğe taşırken bizimle kol kola yürüdüğü için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan başta eş sponsorlarımız olmak üzere tüm sponsorlarımıza, tüm destekçilerimize, uluslararası kültür kurumlarına, festivalde yer alan sanatçılara ve ilgileri için izleyicilerimize teşekkür ediyorum,” dedi. 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Mehmet Birkiye’ye verildi. Ödülü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı sundu.

Bülent Eczacıbaşı İKSV Mehmet Birkiye 27. İstanbul Tiyatro Festivali

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