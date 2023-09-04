Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sabancı çiftine ziyaret

Yunanistan’ın Leros Adasında tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavileri hastanede sürüyor. 24 Ağustos'ta eşi Vuslat Doğan Sabancı ile zodyak botla kaza geçiren Ali Sabancı, ölümden döndü. Sabancı çiftine ilk müdahale Bodrum'da yapıldı, ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi. Burada ise özel bir hastanede tedavi süreci başladı. 48 saat uyutularak tedavisine devam edilen Ali Sabancı, 5 gün sonra ailesiyle ilk kez görüştü. Tedavi süresince başta Sabancı ailesi olmak üzere çok sayıda iş insanı ve siyasetçiler hastaneye gelerek aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneye geldi. Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında da bilgi aldı. Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.