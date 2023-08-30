Sabancı Ailesi'ne destek ziyareti

25 Austos'da Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirerek İstanbul'da tedavi altına alınan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın durumlarını aileleri ve dostları yakından takip ediyor. İlk gnden beri Sabancı çiftini yalnız bırakmayan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, doktorlardan bilgi almak için hastaneye geliyor. İş insanı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın'ın yanı sıra Aylin Tahincioğlu ve Banu Çarmıklı da önceki gün hastanedeydi. Aile ve doktorlarla konuşan arkadaşları daha sonra hastaneden ayrıldı.

Onur AYDIN