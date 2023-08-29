Dostları yalnız bırakmadı!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda deniz kazası geçirerek İstanbul'a getirilen iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı yakın dostları yalnız bırakmıyor. Tedavileri Amerikan Hastanesi'nde titizlikle sürdülen çifti, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri gün içerisinde ziyaret ediyor. Bir dizi ameliyat geçiren ve sağlık durumları iyiye giden çifti, Galatasaray Spor Kulübü’nün Başkanı Dursun Özbek, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, Hakan Sabancı, NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Neslihan Sabancı ziyaret etti.

Onur AYDIN