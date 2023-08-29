Güncel

Dostları yalnız bırakmadı!

geçirdikleri kaza nedeniyle hastanede tedavileri devam eden Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini dostları yalnız bırakmıyor.

Giriş: 29 Ağustos 2023 Salı
Dostları yalnız bırakmadı!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda deniz kazası geçirerek İstanbul'a getirilen iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı yakın dostları yalnız bırakmıyor. Tedavileri Amerikan Hastanesi'nde titizlikle sürdülen çifti, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri gün içerisinde ziyaret ediyor. Bir dizi ameliyat geçiren ve sağlık durumları iyiye giden çifti, Galatasaray Spor Kulübü’nün Başkanı Dursun Özbek, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, Hakan Sabancı, NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Neslihan Sabancı ziyaret etti.

Onur AYDIN

Ali ve Vuslat Doğan Sabancı Kaza yunanistan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Dostları yalnız bırakmadı!

geçirdikleri kaza nedeniyle hastanede tedavileri devam eden Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini dostları yalnız bırakmıyor.
Güncel Hastaneye ziyaretler sürüyor...

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya hastane ziyaretleri sürüyor.

Güncel Kenan Doğulu ile eğlendiler

Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostları Kenan Doğulu'nun konserinde eğlendiler.
Güncel Golf tutkunları, Everose Cup 2023'te...

Gol tutkunları, Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlenen Everose Cup 2023’te bir araya geldi.

Güncel Romantik yemek...

Genç iş insanı Hakan Kosif eşi Evelize Kosif ile birlikte romantik yemek yedi.
Jet Set 'Black Eyed Peas' Bodrum'da

ABD'li grup 'Black Eyed Peas' Türkiye'ye geldi. Bodrum Milas Havalimanı'nda görüntülenen grup üyelerinden Allan Pineda Lindo, "Özel bir şova geldik" açıklamasını yaptı
Güncel Sabancılar'a ziyaret...

Önceki gün ailece Leros Adası'nda kaza yaparak ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşini iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hastanede ziyaret etti.
Güncel Talihsiz kaza!

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi ile birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

Güncel Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.
Güncel Sabancılar, kızlarıyla poz verdi

Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile kamera karşısında poz verdi.
Güncel Boyner'den anlamlı iş birliği...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.
Güncel Capri ve Amalfi kıyılarında tatil

İş insanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy İtalya'daki eğlenceli tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.