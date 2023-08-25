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Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.

Giriş: 25 Ağustos 2023 Cuma
Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Sabancı, eşi ve çocuklarıyla dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarparak ağır yaralanmışlardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Ali Sabancı'nın botu kendinin kulandığı öğrenildi. Ailece botta olan Ali Sabancı'nın oğulları Şevket Emrecan ve Kaan Ali ise kazadan bottan atlayarak kurtuldu. Sabancı Ailesi'ni yakın dostları ve aile üyeleri yalnız bırakmadı. Haberi alan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynel Abidin Erdem, Can Köseoğlu ve Fethi Kamışlı hastaneye koştu. İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ameliyata alındıkları öğrenildi.

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Hakan YAĞCI

Ali Sabancı Leros Adası Kaza zodyak esasholding

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