Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Sabancı, eşi ve çocuklarıyla dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarparak ağır yaralanmışlardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Ali Sabancı'nın botu kendinin kulandığı öğrenildi. Ailece botta olan Ali Sabancı'nın oğulları Şevket Emrecan ve Kaan Ali ise kazadan bottan atlayarak kurtuldu. Sabancı Ailesi'ni yakın dostları ve aile üyeleri yalnız bırakmadı. Haberi alan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynel Abidin Erdem, Can Köseoğlu ve Fethi Kamışlı hastaneye koştu. İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ameliyata alındıkları öğrenildi.

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Hakan YAĞCI