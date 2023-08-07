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Torunuyla Alaçatı'da eğlendi...

Bettina Machler, hafta sonu Alaçatı'da torunu Lily June ile bir araya gelerek eğlendi.

Giriş: 07 Ağustos 2023 Pazartesi
Torunuyla Alaçatı'da eğlendi...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Bettina Machler hafta sonu torunu Lily June ile bir araya geldi. Kızı Pia Hakko ile Alaçatı'da buluşan Bettina Hanım, Alaçatı'da kızı Pia ve torunu Lily June ile dolaştı. Torunuyla birlikte eğlenceli vakit geçiren Machler bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Pia Hanım 2016 yılında görkemli bir törenle iş insanı Kerim Yeşil'le nikah masasına oturmuştu. İlk kez anneliği tadan Pia Hanım özel bir hastanede kızı Lily’yi dünyaya getirmiş ve yılın en çok konuşulan annelerinden bir olmuştu.

Bettina Machler Lily June alaçatı

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