Güncel

First Lady'ye Kutoğlu kreasyonu...

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer'i özel bir davet için hazırladı.

Giriş: 01 Ağustos 2023 Salı
First Lady'ye Kutoğlu kreasyonu...

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer davet için hazırladı. First Lady Nehammer, Salzburg Müzik ve Sanat Festivali’nin resmi açılışında, eşine eşlik ederek, açılışta Atıl Kutoğlu kreasyonlarıyla yer aldı. Nehammer üzerindeki gümüş rengi kısa deri ceket, beyazdan gri ve siyaha geçişli payetli bluz ve siyah pantalonuyla, klasik politikacı eşlerinden farklı ve modern görüntüsüyle büyük ilgi gördü ve çok konuşuldu. Katharina Nehammer, açılış günü akşamı da, Figaronun Düğünü opera galasına, yine Türk modacının imzasını taşıyan gri dantel parıltılı tualetle katıldı ve büyük beğeni topladı. Bayan Nehammer, yakın dost olduğu ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu’nun kreasyonlarıyla, birlikte düzenledikleri yardım defilesi öncesinde, ülkenin yüksek tirajlı ‘Madonna’ dergisine bir moda çekimi yaparak 5 sayfa yeralmıştı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Atıl Kutoğlu Katharina Nehammer

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Ayrılsak da beraberiz...

Eski eşler Elif Dürüst ile Mehmet Germiyanlıgil, kızları Yasemin'in yurtdışından gelmesiyle Bebek'te keyifli bir gün geçirdiler
Güncel Yunanistan buluşması

Derin Mermerci ile annesi Ender Mermerci, dostları Kaya Ersu ile Yunanistan tatilinde bir araya geldi.
Güncel First Lady'ye Kutoğlu kreasyonu...

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer'i özel bir davet için hazırladı.
Davetler Işıltılı davet..

Mücevher tutkunu ünlü hanımlar Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldiler.
Davetler Bodrum'da konser buluşması...

Bodrum, Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'yu ağırladı. Ünlü isimler Doğulu'nun şarkılarıyla coştu.

Magazin Hattı Bodrum'da renkli davet

Geçtiğimiz yıl Bodrum Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açan Mackenzie Child’s, önceki akşam Türkiye'deki 10’uncu yılını kutladı.
Caddeler Bebek'te hafta sonu...

İş insanı Ömer Gürsoy eşi Gökçe Gürsoy ve oğullarıyla birlikte Bebek'teydi. İşleri için caddeye gelen Bilgün Dereli ise Bebek'te dolaştı.
Güncel Monte Carlo'da kutlama

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman'ın yeni yaşını Monte Carlo'da kutladı.
Güncel Pistlerde yeteklerini sergiledi

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, oğlu Emir'in go-kart antrenmanından keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel Adrenalin dolu tatil...

Ailece tatilde olan iş insanı İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan, birlikte ATV kullandı. Özilhan adrenalin dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Sanat tutkunlarına özel davet

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri PilevneliGallery’de bir araya geldi.
Magazin Hattı Bodrum'da leziz davet

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Bodrum'da lezzet dolu davette bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.