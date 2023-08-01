First Lady'ye Kutoğlu kreasyonu...

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer davet için hazırladı. First Lady Nehammer, Salzburg Müzik ve Sanat Festivali’nin resmi açılışında, eşine eşlik ederek, açılışta Atıl Kutoğlu kreasyonlarıyla yer aldı. Nehammer üzerindeki gümüş rengi kısa deri ceket, beyazdan gri ve siyaha geçişli payetli bluz ve siyah pantalonuyla, klasik politikacı eşlerinden farklı ve modern görüntüsüyle büyük ilgi gördü ve çok konuşuldu. Katharina Nehammer, açılış günü akşamı da, Figaronun Düğünü opera galasına, yine Türk modacının imzasını taşıyan gri dantel parıltılı tualetle katıldı ve büyük beğeni topladı. Bayan Nehammer, yakın dost olduğu ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu’nun kreasyonlarıyla, birlikte düzenledikleri yardım defilesi öncesinde, ülkenin yüksek tirajlı ‘Madonna’ dergisine bir moda çekimi yaparak 5 sayfa yeralmıştı.