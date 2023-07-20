Hem iş hem tatil...

Tekstil dünyasının tanınmış isimlerinden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, işleri için geleneksel yurt dışı toplantısına başladı. Orakçıoğlu iş ortaklarıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Geleneksel Yurt Dışı Bayi Toplantımız, 52 ülkeden gelen iş ortaklarımızın katılımıyla 13 Temmuz Perşembe günü başladı. Aralarında İtalya, İspanya, Dubai ve Türkmenistan’ın da olduğu ülkelerden gelen bayilerimiz, 2024 İlkbahar/Yaz sezonunun trendlerini belirleyecek koleksiyonumuza yoğun ilgi gösteriyor. " notunu düştü.