Hoş geldin 'Loe Cem' bebek

6 yıldır birlikte olduğu Deniz Aktaş ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Can Hakko çiftinden güzel haber geldi. Genç çift önceki gün anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Özel bir hastanede doğum yapan Deniz Aktaş ve Can Hakko çiftinin oğulları oldu. Hakkolar oğullarının ismine babaları Cem Hakko'nun adını koydu. Babaanne olan Bettina Machler ise güzel haberi sosyal medya hesabından 'Leo Cem bebek doğdu, sevginin saf ışığını getiriyor. Yolun bahtın açık olsun küçük melek' açıklamısyla duyurdu.Can Hakko ve Deniz Aktaş'ın düğün törenleri, Cem Hakko'nun Bolu'daki evinde aile arasında gerçekleştirilmişti.