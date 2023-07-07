Mutluluğa ortak oldular...

İş insanı Can Korkmaz ve Ada Germen çifti Bodrum'da düzenenlenen görkemli törenle dünyaevine girdiler. Korkmaz çiftinin düğün törenine İstanbul'dan yakın dostları da katıldı. Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de düğün törenindeydi. Ünlü modacı Naeem Khan'ın tasarım elbisesiyle düğüne gelen Suzan Hanım şıklığıyla göz doldurdu. Genç iş insanı Serra Türker ve Ruken Mızraklı da genç çifti düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar. Çiftin mutluluklarına ortak olan davetliler gece boyunca dans ederek eğlendiler.