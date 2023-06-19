Babalar Günü'ne özel paylaşım...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ümit Boyner, Mete Vardar, Melisa Mutlu, Pınar Talay, Derya Ayaydın,Aslışah Alkoçlar, Demirağ Hediye Güral Gür ve Aslışah Alkoçlar Demirağ sevdiklerinin Babalar Günü'nü kutladılar. İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, eşi ve çocuklarıyla birlikte çifte kutlama yaptı. Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ile Doruk'la birlikte Babalar Günü'nü kutladı. Kızları Yağmur Ayaydın'ın da yeni yaşını bir arada kutlayan Ayaydınlar, pasta keserek kızlarıyla fotoğraf çektirdiler. Yaptıkları paylaşımlarla babalarına olan sevgilerini gösteren ünlü isimler takipçilerinden çok sayıda beğeni aldılar.