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Mermerci, İstanbul Modern'de...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, moda çekimi için İstanbul Modern Müzesi'ni ziyaret etti.

Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe
Mermerci, İstanbul Modern'de...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, Eczacıbaşı Ailesi'nin geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern'i ziyaret etti. Müzenin hikayesini erkek arkadaşı Murat Aslan ve kardeşi Tansa Ekşioğlu ile birlikte dinleyen Mermerci, moda çekiminden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Derin Hanım, müzeyi gezerken çekilen bir kareyi; "Müzenin yeni binasının hikayesini dinlerken. Bir kez daha gurur duydum bu şehirle, müzelerimizle ve sanatçılarımızla." notuyla paylaşırken moda çekiminden paylaştığı fotoğraflara; "Moda çekimimizden sadece iki kare paylaştım. Videolar bana kalsın" notunu düştü.

İstanbul Modern eczacıbaşı derin mermerci

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