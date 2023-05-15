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Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.

Giriş: 15 Mayıs 2023 Pazartesi
Bebek'te hafta sonu...

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önemli isimlerine önceki gün Bebek caddelerinde rastladık. Güzel havayı fırsata çeviren ünlü simalar Bebek'te stres attı. Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun'da Bebek'teydi. Sahil hattında yürüyüş yapan Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, Bebek’ten başladıkları turlarını Beşiktaş’a doğru sürdürdü. Sportif Bettina Machler ise bir arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparak Boğaz'ın keyfini çıkardı. Uzun süre yürüyüş yapan ve sağlığına dikkat eden iş insanı Polat Gülman, eşi Ekin Gülman ile birlikte yaptığı sporun ardından kahvelerini yudumlayarak hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

Onur AYDIN

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